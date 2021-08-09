В Пскове начались слушания по делу о признании нацистских преступлений геноцидом

ПСКОВ, 9 августа. /ТАСС/. Псковский областной суд начал слушания о признании нацистских преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза, передает корреспондент ТАСС.

Прокуратура Псковской области по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова направила 7 июля в суд заявление о признании геноцидом установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

"Прокуратура области просит признать установленные и вновь выявленные преступления в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями, преступлениями против человечества. <...> Прокурор просит признать факт геноцида в отношении народов, проживающих на территории Псковской области. Заявление подано прокуратурой Псковской области. Привлечены семь заинтересованных лиц, это родственники и лица, которые подвергались жестокому обращению в годы Великой Отечественной войны. Для этого обеспечена связь с Ульяновским областным судом", - сказал судья Анатолий Овчинников.

На данных территориях немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, которые возглавляли неустановленные лица из числа офицерского состава немецкого происхождения, в качестве исполнителей в него также вошли выходцы из Эстонской ССР. В 1941-1944 гг. они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, применяли пытки и истязали арестованных советских граждан, после чего убивали их, а тела сбрасывали в ямы.

На территории нынешней Псковской области за период временной ее оккупации немецко-фашистские захватчики и их пособники расстреляли 42 537 мирных советских граждан, повесили 776 человек, еще свыше 7 600 умерли после истязаний и пыток или были сожжены заживо, погибли 329 455 советских военнопленных. Эти факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев, протоколами осмотра мест расстрела мирных жителей, приведенных в актах Псковской областной комиссии от 23 июня 1945 года и докладе Великолукской областной комиссии от 31 января 1945 года. Факты убийств советских граждан также установлены и подтверждены приговорами судов.