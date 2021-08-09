Мужчина умер в отделении полиции в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Труп мужчины обнаружен в отделении полиции в Туринском районе Свердловской области. По предварительным данным, в отношении него противоправных действий не совершали, сообщил в понедельник ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

"Сотрудники Туринского межрайонного следственного отдела областного Следственного комитета выясняют обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы (согласно предварительным данным, признаков того, что смерть могла наступить в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется). По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение", - сообщил Шульга.

Как уточнил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, труп мужчины нашли при обходе камер следственно-арестованных отдела полиции. Дежурный обнаружил, что молодой человек 1993 года рождения пытался совершить суицид. "Гражданину была оказана доврачебная помощь и вызвана бригада медиков, которые констатировали смерть. В камере ИВС он находился один. Его задержали за неоднократное нарушение домашнего ареста, вынесенного постановлением местного суда за хранение наркотических средств", - отметил Горелых.