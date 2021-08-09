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Лесные пожары в России

Группировка на тушении пожара в Оренбургской области увеличилась почти до 200 человек

Работы по ликвидации огня ведутся круглосуточно

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Группировка на тушении природного пожара в Кувандыкском городском округе Оренбургской области увеличена, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Группировка сил и средств наращивается. Работы по тушению ведутся круглосуточно. На месте развернут оперативный штаб. В данный момент к тушению пожара привлечено 198 человек и 80 единиц техники", - сказали в ведомстве.

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Пожарным удалось отстоять от огня жилые дома и не допустить его переход на населенные пункты. Села Акчура, Малое Чураево, Новоказанка и Верхненазаргулово находятся на безопасном расстоянии от природного пожара, отметили в МЧС. Также к тушению привлечено 30 добровльцев.

Пожар в Кувандыкском городском округе в окрестностях населенных пунктов Акчура, Малое Чураево, Новоказанка и Верхненазаргулово был зарегистрирован 6 августа. В округе введен режим ЧС. Пострадавших нет.

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РоссияЛесные пожары в РоссииОренбургская область
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