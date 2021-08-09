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Женщина и ребенок погибли в автомобиле, столкнувшемся с большегрузом под Калугой

Водитель легковой машины выехал на встречную полосу

ТАСС, 9 августа. В понедельник утром на дороге Москва - Малоярославец - Рославль в Калужской области автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП в легковой машине погибли женщина и ребенок, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"В 07:35 на 84-м км автодороги Москва - Малоярославец - Рославль в Жуковском районе Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли водитель и несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По предварительной информации, женщина, управляя легковым автомобилем, допустила выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Scania в составе полуприцепа. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются, отметили в пресс-службе.

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