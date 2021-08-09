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На северо-востоке Китая погибли четыре человека при обрушении здания

Еще семь человек пострадали

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще семеро получили травмы в городе Харбин на северо-востоке Китая при обрушении офисного здания. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа".

По данным агентства, ЧП произошло в 15:10 (10:10 мск) по местному времени в воскресенье при проведении работ по герметизации крыши. В результате под завалами оказались 11 человек, семь из которых удалось спасти.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Причина происшествия выясняется, ведется следствие.

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