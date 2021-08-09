Против жителя Магаданской области возбуждено дело о хранении драгметаллов

ТАСС, 9 августа. Уголовное дело возбуждено в отношении 55-летнего жителя города Сусумана в Магаданской области. Полиция обнаружила у него дома золото и серебро стоимостью почти 10 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

"В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 Уголовного кодекса РФ ("Незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов в крупном размере"). Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - рассказали в управлении.

По данным полиции, в квартире и гараже у мужчины сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли золото и серебро общей стоимостью 9,748 млн рублей.