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Розыск сбежавших из ИВС в Истре заключенных ведется по всей России

Ориентировки на них передали в подразделения полиции по всей России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы по всей России ведут розыск пятерых сбежавших заключенных из ИВС в Истре. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Зона поиска сбежавших заключенных из ИВС расширена. Ориентировки на них переданы в подразделения полиции по всей России", - сказал собеседник агентства. Ранее сбежавших искали в Подмосковье, Москве и в соседних регионах.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре, открутив замки дверей гаечным ключом. Один из беглецов - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. 

МВД России объявило награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.

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