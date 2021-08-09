В Нижегородской области ликвидировали очаги крупного пожара

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Очаги природного пожара в Нижегородской области ликвидированы, площадь активного горения на территории заповедника в Мордовии составляет 50 га. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

"По ситуации с пожаром в Мордовском заповеднике. Площадь активного горения на территории заповедника составляет 50 га. На территории Нижегородской области горения нет. Угрозы населенным пунктам Нижегородской области нет", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все очаги, которые были зафиксированы на территории региона, ликвидированы. Общая группировка сил и средств, участвовавшая в тушении, состояла из 1 301 человека и 244 единиц техники, в том числе от МЧС было задействовано 744 человека и 138 единиц техники.

Ранее в ГУ МЧС по Мордовии сообщили, что группировку сил по борьбе с крупным пожаром в заповеднике в Мордовии увеличили почти до 900 человек, привлечена авиация и два пожарных поезда. Как сообщил ТАСС в понедельник глава Темниковского района Мордовии Сергей Кизим, общая площадь, пройденная огнем, сейчас превышает 3 100 га. Он пояснил, что ветер с пожаров в основном идет в сторону леса между Саровом и Темниковым, где нет населенных пунктов, поэтому задымления в городах нет. "Люди для борьбы с огнем прибывают, мы их размещаем, обеспечиваем питанием, водой, лопатами, бензопилами, расходниками, даже ранцевыми огнетушителями. Технику также предоставили строительные и сельскохозяйственные организации, есть бульдозеры и грейдеры", - рассказал Кизим.

С огнем также боролись вблизи города Сарова, где располагается Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ). Пожар не повлиял на работу центра. Минерализованные полосы и противопожарные разрывы, созданные после крупных пожаров в прошлые годы, сейчас являются хорошим подспорьем в борьбе с распространением стихии, сообщили в РФЯЦ.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.