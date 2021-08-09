Полиция разыскала участников конфликта со стрельбой в Нижнекамске

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Полицейские Татарстана нашли всех шестерых участников ночного конфликта со стрельбой в Нижнекамске, один из которых оказался несовершеннолетним. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены участники конфликта: трое жителей Пермского края, приехавшие в Нижнекамск на заработки, один из которых 17-летний подросток, с одной стороны, а также трое местных жителей - с другой", - сообщили в МВД Татарстана.

Инцидент произошел еще ночью 6 августа. Трое жителей Пермского края, которые приехали в Нижнекамск на заработки, выпивали во дворе жилого дома и громко себя вели. Неподалеку от них компания местных жителей отмечала день рождения. Между ними начался конфликт, в результате которого один из пермяков достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух.

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний изначально пытался запутать следственно-оперативную группу, называя не свои данные, из-за того что находится у себя на родине в федеральном розыске как без вести пропавший (убежал из детского дома).

По факту происшествия проводится проверка.