В Самарской области полиция задержала мужчину, сбежавшего из изолятора с помощью простыней

САМАРА, 9 августа. /ТАСС/. Транспортная полиция задержала мужчину, сбежавшего из изолятора временного содержания Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в Самарской области, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

"Сотрудниками транспортной полиции по горячим следам задержан следственно-арестованный, совершивший побег из изолятора временного содержания Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. В отношении совершившего побег возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ ("Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ночь на 7 августа из изолятора временного содержания Средневолжского ЛУ МВД совершил побег подозреваемый в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Он спустился по простыне и перелез через забор, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи также организовали проверку по факту происшествия. "Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям всех ответственных лиц", - отметили в пресс-службе.

В транспортной полиции проведут служебную проверку, по результатам которой виновных сотрудников привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.