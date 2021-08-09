В Башкирии задержали подозреваемого в организации пяти лесных пожаров

УФА, 9 августа. /ТАСС/. Подозреваемого в пяти случаях поджога леса задержали в Башкирии. Всего в регионе действуют 26 очагов природных пожаров на площади свыше 1,9 тыс. га, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в понедельник.

"В настоящее время в наиболее сильно пострадавших районах, Хайбуллинском и Бурзянском, органами дознания также выявляются признаки возникновения лесных пожаров в результате поджогов. По одному из таких случаев совместно с сотрудниками полиции задержан подозреваемый, который совершил поджоги в пяти разных очагах. Проводятся необходимые следственные действия, будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро понедельника новых очагов природных пожаров не зарегистрировано, на данный момент действуют 26 очагов на общей площади свыше 1,9 тыс. га, 13 из них локализовано на площади более 1,5 тыс. га. "За прошедшие сутки совместными усилиями удалось ликвидировать пять пожаров, в том числе крупный пожар в Хайбуллинском районе на площади 192,8 га. Общая группировка привлеченных сил и средств составляет 1 481 человек и 198 единиц техники. Привлечено много волонтеров. Угроза населенным пунктам отсутствует", - добавили в ГУ МЧС.

По данным ведомства, с начала года причинами лесных пожаров в 38% случаев стало неосторожное обращение с огнем, в 35% - грозы, 5% случаев приходится на умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений.