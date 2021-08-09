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Мосгорсуд оставил под арестом Виктора Батурина

Бизнесмена обвиняют в попытке мошенничества

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в попытке мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление Басманного районного суда об избрании Батурину меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Ранее суд арестовал Батурина до 1 сентября. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По словам его адвоката Татьяны Тоновой, Батурин обвиняется в хищении путем обмана 25% акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в арбитражный суд двух исковых заявлений. Свою вину он отрицает. Дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.

Это не первое уголовное дело в отношении Батурина - брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. В 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Позже в отношении него возбудили дело о покушении на мошенничество при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей "Интеко-агро" и "Интеко" предпринимателю из Великобритании. 26 июля 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил его к семи годам лишения свободы. 22 января 2016 года Верховным судом Калмыкии бизнесмен был освобожден из колонии досрочно, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом.

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