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Побег заключенных из ИВС в Истре

Сбежавшие из ИВС в Истре заключенные могли скрыться по поддельным документам

Необходимые документы могли изготовить их сообщники

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Заключенные, сбежавшие из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, могли скрыться по поддельным документам. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пятеро сбежавших заключенных из ИВС могли скрыться по поддельным документам, которые могли изготовить их сообщники", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что зона поиска сбежавших заключенных расширена, ориентировки на них направлены во все подразделения полиции России. Вместе с тем маршрут их передвижения пока не удалось установить.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре, открутив замки дверей гаечным ключом. Один из беглецов - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. С ним из изолятора сбежали обвиняемые в краже четверо уроженцев Молдавии: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Возбуждены два уголовных дела: о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега.

МВД России объявило награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.

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РоссияПобег заключенных из ИВС в Истре
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