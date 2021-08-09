Сбежавшие из ИВС в Истре заключенные могли скрыться по поддельным документам

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Заключенные, сбежавшие из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, могли скрыться по поддельным документам. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пятеро сбежавших заключенных из ИВС могли скрыться по поддельным документам, которые могли изготовить их сообщники", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что зона поиска сбежавших заключенных расширена, ориентировки на них направлены во все подразделения полиции России. Вместе с тем маршрут их передвижения пока не удалось установить.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре, открутив замки дверей гаечным ключом. Один из беглецов - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. С ним из изолятора сбежали обвиняемые в краже четверо уроженцев Молдавии: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Возбуждены два уголовных дела: о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега.

МВД России объявило награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.