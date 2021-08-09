Обвиняемый в коррупции экс-замглавы СК по Свердловской области получил 8,5 года колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего заместителя главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко к 8,5 года колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Бусылко виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал судья.

Другой фигурант дела - бывший заместитель прокурора региона Дмитрий Чуличков - получил девять лет колонии строгого режима. Суд также лишил их званий полковника юстиции и старшего советника юстиции соответственно.