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В Саратовской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

В результате аварии пострадали 12 человек

САРАТОВ, 9 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Калининском районе Саратовской области, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в распространенном сообщении.

По предварительным данным, 9 августа на 620-м километре автодороги Р-22 "Каспий" вблизи села Большая Ольшанка Калининского района водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Белгорода в Саратов, не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось в кювет. В автобусе находились два водителя и 20 пассажиров.

По данным следствия, в результате ДТП пострадали 12 человек, шести из которых потребовалась госпитализация. Среди пострадавших детей не было.

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РоссияСаратовская область
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