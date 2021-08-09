В Нижнекамске возбудили уголовное дело после конфликта пьяных компаний

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ночного конфликта с участием несовершеннолетнего в Нижнекамске. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью")", - сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел в ночь на 6 августа. Трое жителей Пермского края, которые приехали в Нижнекамск на заработки, выпивали во дворе жилого дома и шумно себя вели. Неподалеку от них компания местных жителей отмечала день рождения. Между ними начался конфликт, в результате которого один из пермяков достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Среди компании из Пермского края был 17-летний подросток, который находился в федеральном розыске как без вести пропавший (убежал из детского дома).

На всех участников конфликта составлены административные материалы за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. На мужчину, применившего оружие, составлен административный протокол по статье о стрельбе из оружия в неотведенных для этого местах.