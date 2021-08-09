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Взрыв на территории кислородного цеха НЛМК не затронул основное оборудование

Ремонт вспомогательного оборудования займет около двух суток

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Основное оборудование кислородного цеха на НЛМК в результате утреннего происшествия не пострадало, ремонт вспомогательного оборудования займет 1-2 суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Происшествие на кислородно-распределительном пункте не затронуло основное оборудование кислородного производства и транспортную инфраструктуру. Начаты восстановительные работы вспомогательного оборудования. По предварительной оценке, ремонт займет 1-2 суток", - отметили в НЛМК. 

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