Стендапер Мирзализаде, обвиняемый в разжигании вражды, не признал в суде свою вину

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Стендап-комик Идрак Мирзализаде, обвиняемый в разжигании межнациональной вражды, в суде заявил, что вину не признает, но извиняется перед людьми, которые его неправильно поняли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"Вину не признаю, но перед людьми, которые меня увидели, но неправильно интерпретировали, извиняюсь и раскаиваюсь. Намерения и умысла оскорбить я не имел, тем более я участвовал в юмористическом выступлении, где в первую очередь высмеивают что-то негативное, а смех - это главное оружие против любого негативного явления, потому что никто не любит быть высмеянным. Но я раскаиваюсь перед теми, кто увидел отрывки, вырванные из контекста, так как для них это звучало неподобающе. Я понимаю их чувства", - сказал он.

Мирзализаде вменяют административное правонарушение по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему грозит штраф до 20 тыс. рублей либо обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15 суток. Как ранее заявили в прокуратуре, стендапер обвиняется в том, что "публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". Видеозапись данных высказываний была размещена в интернете в одной из социальных сетей.