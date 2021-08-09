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Лесные пожары в России

Власти Якутии ввели режим ЧС в связи с переходом лесных пожаров на населенные пункты

Документ необходим для выделения из госбюджета республики финансирования на строительство новых домов

ЯКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Якутии ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территорию населенных пунктов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

С 23 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах в связи с лесными пожарами в Якутии.

"Глава Якутии [Айсен Николаев] подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, "документ необходим для выделения из госбюджета республики финансирования на строительство новых домов для жителей Бясь-Кюеля, оставшихся без жилья, персональных выплат пострадавшим, а также для привлечения федеральных средств".

Руководителем работ по ликвидации ЧС назначен первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников. Региональному кабмину поручено оперативно принимать меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной помощи пострадавшим гражданам, чьи жилые помещения были утрачены или повреждены в результате ЧС.

Днем 7 августа в селе Бясь-Кюель Горного района, у которого действовали два пожара, верховой пожар из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки села через минерализованную полосу, в селе началась эвакуация. В райцентре Бердигестях открыли три пункта временного размещения. Пострадавших нет. Власти обещали отстроить сгоревшие дома за счет республиканского бюджета. По уточненным данным властей, 31 жилой дом не подлежит восстановлению.

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РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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