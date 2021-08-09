Власти планируют отправить технику от Минобороны в Намский район Якутии

ЯКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Якутии планируют отправить технику, направленную Министерством обороны РФ для тушения лесных пожаров, в Намский район, где наблюдается сложная ситуация. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сергей Сивцев.

Утром в понедельник в Якутию железной дорогой прибыла военная техника сводной инженерной роты Минобороны России. Всего на тушение лесных пожаров в Якутии были направлены 17 единиц техники - 10 бронетранспортеров, три "Урала", два "Камаза", два путепрокладчика "БАТ-М".

"Изначально она [техника] планировалась для направления в Горный район, в Бясь-Кюель. Сейчас в свете изменения ситуации мы планируем - сейчас идет совещание - перенаправить в Намский район, в село Тастах (известен также как Ергелех - прим. ТАСС) для организации работ по остановке лесного пожара, который идет в сторону села", - сказал Сивцев.

Он отметил, что инженерная рота останется в Горном районе. По его словам, техника находится на станции Нижний Бестях и будет выдвигаться в сторону паромной переправы. По информации замминистра, угроза от пожаров населенным пунктам в данный момент наблюдается в Намском районе - в селах Харыялах, Фрунзе, Ергелех. Остается сложной ситуация в Горном, Кобяйском и Таттинском районах.

Решение об усилении группировки военного ведомства, оказывающей Якутии помощь в тушении лесных пожаров, было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу по обращению главы региона. Соответствующие указания командующему войсками ВВО были отданы 3 августа на селекторном совещании с руководящим составом Минобороны России. 5 августа инженерная рота в количестве 105 человек прибыла для тушения лесных пожаров в село Бясь-Кюель Горного района.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. За сутки в регионе ликвидированы три пожара на площади свыше 16 тыс. га, локализованы восемь на площади более 60 тыс. га, обнаружены четыре новых пожара.