СК провел обыски у снабженцев поезда Мурманск - Адлер, в котором отравился 91 ребенок

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Следователи провели обыски в компании, снабжавшей продуктами поезд Мурманск - Адлер, в котором отравился 91 ребенок. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

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"Произведены обыски у компаний, осуществлявших снабжение продуктами и напитками пассажирский поезд, признаны потерпевшими несовершеннолетние, установлены и допрошены их законные представители", - сообщила Марковская.

Также проведен осмотр вагона-ресторана, отобраны пробы суточного рациона детей, смывы поверхностей вагонов и вагона-ресторана, по которым назначены экспертизы, изъяты товарные накладные, бракеражные журналы (журналы контроля качества готовой продукции), получен биологический материал поездной бригады, допрошены сотрудники организаций, поставлявших продукты питания и напитки, работники пункта формирования, сопровождающие лица, начальник поезда, директор, официанты и повар вагона-ресторана.