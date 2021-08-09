В Мазановском районе Амурской области в связи с паводком ввели режим ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Мазановском районе в связи с подъемом уровня воды в реках Селемджа и Зея выше уровня "опасное явление", сообщила в понедельник пресс-служба правительства Амурской области.

"В связи с подъемом воды в реках Селемджа и Зея выше уровня "опасное явление" в Мазановском районе введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, в селе Новокиевский Увал, которое является райцентром, развернуты два пункта временного размещения (ПВР), в которых проживают 17 человек.

"ПВР полностью оснащены средством первой необходимости, быт организован с соблюдением санитарных требований, имеются средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, рециркуляторы воздуха. Для проживающих организовано пятиразовое питание, досуг. Два раза в день людей осматривает врач общей практики, 10 августа будут брать анализы на COVID-19. Проводится работа по оказанию психологической помощи пострадавшим от паводка", - говорится в сообщении.

Мазановский район расположен в центральной части Амурской области, на его территории протекают две судоходные реки Зея и Селемджа. В районе 40 населенных пунктов, численность населения 12,7 тыс. человек.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера. Вода повредила порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей.