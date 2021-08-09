Самолет Ан-28 вывезли с места жесткой посадки под Томском

ТОМСК, 9 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("Сила") вывезла совершивший жесткую посадку в тайге под Томском самолет Ан-28, судно доставлено в село Каргасок. После всех обследований воздушный борт будет утилизирован, сообщил ТАСС генеральный директор авиакомпании Андрей Богданов.

"[Самолет] перевезли в Каргасок (село в Томской области - прим. ТАСС). Мы не будем его восстанавливать, сейчас заканчивается исследование, потом будем его утилизировать. Его можно восстановить, просто это экономически нецелесообразно", - сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-28 16 июля выполнял рейс из города Кедрового в Томск. На десятой минуте полета оба двигателя остановились. Командир подобрал место для аварийного приземления и самолет спланировал на землю в 70 км от города Кедровый. Экипаж не докладывал о неполадках на борту, все предполетные процедуры были проведены.