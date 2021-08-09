Защита студента из США Тревора Рида будет добиваться его полного оправдания

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сторона защиты студента из США Тревора Рида собирается подать кассационную жалобу на его приговор, чтобы добиться его полного оправдания. Об этом ТАСС заявила его адвокат Виктория Буклова.

"Мы будем подавать кассационную жалобу на приговор Риду, мы хотим добиться его полного оправдания", - сказала она. По ее словам, адвокатами пока не рассматривается вариант ходатайства о том, чтобы выдать Рида в США для дальнейшего отбытия наказания там.

Студент из США Рид в прошлом году был осужден на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.