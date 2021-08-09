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Стендапера Мирзализаде арестовали на 10 суток

Его признали виновным в разжигании межнациональной вражды
Идрак Мирзализаде Пресс-служба Таганского суда/ТАСС
Описание
Идрак Мирзализаде
© Пресс-служба Таганского суда/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде, обвиняемого в разжигании межнациональной вражды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Мирзализаде виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста", - сказал представитель суда.

Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления.

Как ранее заявили в прокуратуре, стендапер обвиняется в том, что "публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". Видеозапись данных высказываний была размещена в интернете в одной из социальных сетей.

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