ТАСС, 9 августа. Крупный лесной пожар в Вологодской области ликвидирован на площади 400 га. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Самый крупный за последние годы лесной пожар в Вологодской области ликвидирован. Возгорание было обнаружено 16 июля на территории Верховажского района. Площадь лесного пожара, для полной ликвидации которого потребовалось больше трех недель, составила более 400 га", - говорится в сообщении.

К работам по тушению было привлечено 210 человек и 51 единица техники, был организован палаточный лагерь. Специалисты, привлеченные к тушению пожара, были обеспечены питанием и проживанием в полевых условиях.

В Верховажском районе до сих пор действует режим ЧС, так как на его территории ведутся работы по ликвидации еще одного лесного пожара на площади 300 га. Также за прошедшую неделю был зарегистрирован и потушен еще один пожар, произошедший в Бабаевском районе, площадью 0,01 га. Всего с начала пожароопасного сезона в Вологодской области произошли 99 лесных пожаров на площади 1 376 га.