В двух районах Волгоградской области ввели карантин из-за вспышки АЧС

ВОЛГОГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Вирус африканской чумы свиней выявлен в Среднеахтубинском и Серафимовичском районах Волгоградской области, в нескольких населенных пунктах региона введен карантин для предотвращения распространения заболевания, сообщили журналистам в понедельник в администрации Волгоградской области.

"Вирус африканской чумы свиней выявлен в личном подсобном хозяйстве поселка Стандартный Среднеахтубинского района, а также ЛПХ хутора Ендовского Серафимовичского района. Диагноз установлен Волгоградской областной ветеринарной лабораторией. Для предотвращения распространения заболевания карантин объявлен", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Уточняется, что в Среднеахтубинском районе карантин объявлен в пятикилометровой зоне вокруг поселка Стандартный - в эту зону вошли поселок Средняя Ахтуба, хутор Заяр и село Заплавное Ленинского района, в Серафимовичском районе карантин по АЧС объявлен в хуторах Ендовский и Клетско-Почтовский. По данным властей, уже отчуждено 20 свиней, владельцы животных получат денежную компенсацию. В карантинных зонах установлены охранные посты, оборудованные дезинфекционными барьерами, проводятся другие специальные ветеринарные мероприятия.

Всего в 2021 году в Волгоградской области выявлено четыре случая африканской чумы свиней.