СК завершил следствие по делу о нападении на полицейских под Новосибирском

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о нападении на полицейских в Новосибирской области завершено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Илькина Исмаилова, Руслана Курбанова и Турала Курбанова", - сообщили в СК. Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 1 ст. 318, ст. 319, ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти", "Оскорбление представителя власти", "Разбой"). По данным следствия, в мае 2021 года сотрудники ДПС по Мошковскому району Новосибирской области преследовали автомобиль, водитель которого не выполнил требования об остановке. Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов находились в салоне этого автомобиля в качестве пассажиров. После остановки в районе поселка Мошково Курбанов отказался предъявить документы, затем, высказывая оскорбления, стал бить сотрудников во время доставления его к служебному автомобилю. Исмаилов также несколько раз ударил полицейских и оскорбил их.

После опубликования в СМИ видеозаписей с места, Курбанов был опознан потерпевшим по другому уголовному делу как один из нападавших. Это уголовное дело было передано в Следственный комитет. Установлено, что в октябре 2020 года в Новосибирске Курбанов негативно воспринял критику прохожего в связи с неправильной парковкой автомобиля, после чего стал избивать потерпевшего. Вскоре к этому присоединился и его брат Турал Курбанов. Во время избиения они требовали у потерпевшего деньги.