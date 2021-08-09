В Крыму ищут участников драки в центре Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Правоохранители разыскивают пострадавших в результате драки в центре Симферополя, произошедшей 23 июля и вызвавшей общественный резонанс. Об этом сообщил в понедельник журналистам источник в силовых структурах Крыма.

Источник во властных структурах полуострова ранее сообщал ТАСС, что конфликтная ситуация, видеозапись которой накануне стала активно распространяться в интернете, произошла 23 июля на одной из центральных улиц Симферополя. Между двумя молодыми людьми из разных компаний возник словесный конфликт, один из них ударил оппонента, однако затем драку пресекли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Как отметил источник, утверждения о массовости драки, использовании оружия и "регулярности таких ситуаций" в Симферополе "оказались беспочвенными".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее, комментируя утверждения, что участники конфликта угрожали прибывшим на место сотрудникам правопорядка, отметил, что "неважно, кавказцы это или не кавказцы [участвовали в драке], это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами".

"В связи с недавними событиями в центре Симферополя просим всех пострадавших от действий этих граждан обращаться в ближайшее отделение полиции", - сказал собеседник. Он также уточнил, что один из участников драки - выходец из Ингушетии, другой - из Чеченской Республики, он имеет разрешение на ношение огнестрельного оружия.

Песков сообщал, что в администрации президента видели сообщения прессы о драке в Симферополе, но не имеют какой-то "специальной информации" на этот счет.