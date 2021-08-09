Прокуратура выявила нарушения в больнице Волгограда, где ребенка оставили в палате одного

ВОЛГОГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Прокуратура Волгоградской области выявила нарушения в работе медицинского персонала больницы, где в палате одного оставили двухлетнего ребенка, руководству учреждение внесено представление об их устранении, поставлен вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, сообщила в понедельник ТАСС старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями в части ненадлежащего ухода за двухлетним мальчиком медицинским персоналом прокурором Тракторозаводского района города Волгограда внесено представление руководству учреждения, уполномоченному устранить нарушения. Также в представлении поставлен вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц", - сообщила Черединина.

Она уточнила, что на данный момент мальчик находится в палате с матерью, исполнению родительских обязанностей которой также будет дана правовая оценка.

Ранее следователи начали проверку появившейся в СМИ информации о том, что в больнице Волгограда находится двухлетний мальчик, а персонал больницы плохо за ним ухаживает. Якобы ребенок находится в неопрятном виде и пребывает в палате один. В региональном МВД сообщали, что мать ребенка поставлена на учет.

СУ СК РФ по Волгоградской области сообщало, что мальчик был помещен в медучреждение с признаками ОРВИ 30 июля по решению органов системы профилактики, до этого мать ребенка оставила его у знакомых на несколько дней, чтобы он не мешал ей, а сама распивала спиртное.