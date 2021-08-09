В Ленобласти ищут мужчину, проникшего в детский сад с ножом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. В Ленинградской области принимают меры к розыску и задержанию мужчины, проникшего днем в понедельник на территорию детсада в городе Кудрово Всеволожского района. Информация об этом поступила по каналам 112, сообщили ТАСС в администрации района. По данным властей, мужчина уже покинул территорию садика, пострадавших нет.

"По линии 112 поступила информация о том, что в кудровский детский сад "Маленькая страна" расположенный на Европейском проспекте ворвался мужчина, вооруженный ножом. Сотрудники детского сада согласно инструкции нажали "тревожную кнопку", на место оперативно прибыла частная охранная кампания", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе администрации района сообщили ТАСС, что в детском саду "никто не пострадал".

"На место прибыла полиция. Судя по всему, вооруженный мужчина с места происшествия скрылся. В здании детского сада его нет. Проводятся оперативные мероприятия. Личность мужчины устанавливается", - отметили в пресс-службе.