СК возбудил дело о доведении до самоубийства бывшего главы УМВД по Рязанской области

ТАСС, 8 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства по факту смерти бывшего руководителя УМВД по Рязанской области, генерал-майора милиции в отставке Ивана Перова. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

Иван Перов умер в больнице вечером 8 августа. По данным СМИ, причиной смерти могло стать огнестрельное ранение, которое он получил возле своего дома в пригороде Рязани. "Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства")", - сообщили ТАСС в ведомстве, не уточнив подробностей происшествия. Как писали в СМИ, в июле на территории коттеджа генерал-майора утонула маленькая девочка - ребенок знакомого Перова.

По данным регионального УМВД, Иван Перов возглавлял управление внутренних дел по Рязанской области с 1995 по 2011 год. Под его руководством в 1990-е годы органы внутренних дел области развернули активную борьбу с организованной преступностью, в результате чего были ликвидированы "слоновская", "айрапетовская" и другие организованные преступные группировки, раскрыты многие резонансные преступления, значительно снизился общий уровень преступности.

После увольнения из органов внутренних дел Иван Перов три года работал министром региональной безопасности Рязанской области, затем возглавлял работу по обеспечению безопасности, режима и противодействию коррупции в областном фонде капремонта.