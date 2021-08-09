Специалисты не нашли опасных предметов в двух городах ХМАО после писем о "минировании"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники силовых ведомств провели проверку более 30 учреждений в двух городах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) после поступивших сообщений о "минировании". Опасных предметов не обнаружено, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Сотрудники силовых структур обследовали учреждения в Нижневартовске. Ничего опасного найдено не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также анонимные письма о якобы "минировании" поступили в понедельник в администрацию города Югорска. В них упоминались школы, медучреждения, детские сады и железнодорожный вокзал. По словам собеседника ТАСС, ничего опасного там найдено не было.

Как сообщали ТАСС в администрации Нижневартовска, на электронную почту 32 учреждений города в понедельник поступило анонимное сообщение о возможном "минировании" объектов, после чего сотрудники полиции и органов местного самоуправления приступили к обследованию зданий.