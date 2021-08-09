На НЛМК в Липецке произошел второй взрыв

ТАСС, 9 августа. Второй взрыв произошел на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) в Липецке, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На НЛМК произошел новый взрыв во время ремонта в том же месте, что и предыдущий. Возникшее небольшое возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

В компании сообщили, что во время восстановительных работ на предприятии из-за остаточного кислорода в трубе произошел хлопок без разрушений.

"Во время восстановительных работ из-за остаточного кислорода в трубе произошел хлопок без разрушений. Небольшое возгорание ликвидировано. На месте дежурят пожарные службы. Влияния на процесс восстановления и производство нет", - сказали в компании.

Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы областного ГУ МЧС, пожарные зафиксировали второе возгорание в кислородно-распределительном цехе на НЛМК, был зафиксирован второй взрыв. На место выехали 10 единиц техники.

Первый взрыв на НЛМК произошел в 09:59 мск на кислородно-распределительном пункте, находящемся в пристройке к конвертерному цеху №2. Возникшее возгорание на кровле на площади 40 кв. метров было ликвидировано в течение часа. Пострадавших нет.

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" - одна из крупнейших металлургических компаний России.