Путин поручил увеличить российскую группировку, которая тушит пожары в Греции

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах Греческой Республики", - говорится в сообщении.

В понедельник тема борьбы с природными пожарами обсуждалась в телефонном разговоре премьер-министра России Михаила Мишустина с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом. В свою очередь, глава МИД Греции Никос Дендиас по итогам разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что Греция попросила РФ предоставить второй самолет Бе-200 для тушения пожаров.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов, что спровоцировало десятки лесных пожаров. С конца июня в стране находится российский самолет Бе-200ЧС. Он ежедневно принимает участие в тушении всех крупных пожаров. По оценке греческих СМИ, российский самолет-амфибия показал высокую эффективность в борьбе с огнем.