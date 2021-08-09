Суд продлил арест мужчине, застрелившему двух судебных приставов в Сочи

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на время предварительного следствия по 8 ноября мужчине, обвиняемому по уголовному делу, возбужденному после стрельбы в Сочи, где при выполнении исполнительных действий погибли двое судебных приставов. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Что известно о стрельбе в Сочи

В июне в Сочи на улице Просвещения, 81/2, произошла стрельба, на месте происшествия по горячим следам полицейскими был задержан 60-летний местный житель, в результате инцидента при выполнении исполнительных действий погибли двое судебных приставов. Ранее Центральный районный суд Сочи арестовал его до 9 августа.

"Сегодня [меру пресечения] продлили в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону по 8 ноября 2021 года включительно"- сообщили в пресс-службе.

Приставы исполняли решение суда по сносу признанных самовольными строений. Следственное управление СК РФ по краю в отношении жителя Сочи возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (ст. 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства.