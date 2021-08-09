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Ущерб от действий экс-замглавы управления "К" ФСБ оценили более чем в 725 млн рублей

Дмитрий Фролов вместе с сообщником, сотрудником управления "К" ФСБ Андреем Васильевым, пользуясь служебным положением, вынудили двух бизнесменов-девелоперов передать своим партнерам доли в принадлежащих им компаниях "Экосток" и "Юрпромконсалтинг" в размере 49%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника управления "К" ФСБ РФ Дмитрий Фролов, обвиняемый в мошенничестве и коррупции, нанес ущерб на сумму более 725 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Московского гарнизонного военного суда, где рассматривается дело в его отношении.

"Фролов, а также его сообщник, сотрудник управления "К" ФСБ Андрей Васильев, пользуясь служебным положением, вынудили двух бизнесменов-девелоперов передать своим партнерам доли в принадлежащих им компаниях "Экосток" и "Юрпромконсалтинг" в размере 49%. Таким образом, предпринимателям был причинен ущерб в размере 638 млн рублей. Кроме этого Фролов, руководивший ранее банковским отделом управления "К", ежемесячно получал незаконное вознаграждение в размере ;100-150 тыс. от руководителей АКБ "Кредитимпэксбанк" за общее покровительство и поддержку в решении споров. Таким образом, общая сумма ущерба от действий Фролова составляет более 725 млн рублей", - зачитала текст обвинительного заключения прокурор Милана Дигаева, добавив , что Фролов действовал вместе с главой отдела управления "К" ФСБ Кириллом Черкалиным, с осужденным ранее.

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