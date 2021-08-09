Суд оставил в СИЗО обвиняемого в вымогательстве экс-главу отдела ГСУ СК по Дагестану

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу бывшего руководителя отдела следственного управления СК РФ по Республике Дагестан Арсланмурзу Арсланханова, который обвиняется в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-главы отдела ГСУ СК РФ по Дагестану Арсланханова", - сказали агентству.

По версии следствия, Арсланханов причастен к вымогательству 63 млн рублей у коммерсанта. Ему предъявили обвинения в вымогательстве и превышении полномочий. Бывший следователь был арестован Басманным судом Москвы на срок до 21 августа.