Акционисту Крисевичу продлили арест по делу о стрельбе на Красной площади

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Таганский суд Москвы до 11 сентября продлил срок содержания под стражей обвиняемому в хулиганстве художнику-акционисту Павлу Крисевичу, арестованному за стрельбу на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда в отношении Крисевича продлена мера пресечения сроком на один месяц, то есть до 11 сентября", - сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

13 июня Таганский суд арестовал Крисевича до 11 августа за стрельбу на Красной площади. Полиция возбудила в его отношении уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Крисевич дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий выстрел в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. По делу также проходит журналистка Ника Самусик.

Как сообщал ТАСС адвокат Мансур Гильманов, вину акционист не признает. Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре прошлого года на Лубянке сымитировал распятие.