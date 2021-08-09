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Женщина в московском парке игнорирует призывы полиции и спасателей спуститься с дерева

В руках она держит арбалет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Женщина залезла на верхушку высокого дерева в парке на улице Менжинского в Москве и игнорирует призывы полиции и сотрудников МЧС слезть на землю, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В парке на улице Менжинского неизвестная залезла на верхушку дерева и отказывается слезать. В руках у нее предмет, похожий на арбалет", - рассказал собеседник агентства.

По информации различных Telegram-каналов, таким образом женщина протестует против строительства дома около парка.

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