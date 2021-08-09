Причиной выхода нефти на терминале КТК в Новороссийске стало разрушение гидрокомпенсатора

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Причиной выхода нефти на морском терминале КТК под Новороссийском 7 августа при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства, сообщили ТАСС в пресс-службе КТК. Объем разлива составил около 12 кубометров.

"7 августа 2021 года в 16:49 мск на Морском терминале КТК в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера Minerva Symphony(греческий флаг, порт прописки Пирей) произошел выход нефти. В соответствии с планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти АО "КТК-Р" были незамедлительно приняты необходимые меры по ликвидации нештатной ситуации", - сообщили в компании.

Площадь разлива составила около 200 кв. м, а объем разлившейся нефти - примерно 12 кубометров. Причиной инцидента послужило разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью ВПУ, отметили в КТК.

Для локализации последствий выхода нефти были оперативно привлечены силы и средства профессионального аварийно-спасательного формирования, выставлены боновые заграждения, задействованы четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти, сообщили в пресс-службе КТК.

Разлив был локализован 7 августа к 22:42 мск, его ликвидация также была завершена. На время ликвидации последствий аварии отгрузка нефти на морском терминале КТК была временно остановлена. По данным на утро 8 августа ситуация "была нормализована и не представляла опасности для местного населения, флоры и фауны Черного моря", заявили в КТК.

"Ведется работа по мониторингу акватории Черного моря. Для замеров состояния воды и воздуха привлечены независимые лаборатории, которые осуществляют отбор проб в территориях, прилегающих к морскому терминалу", - подчеркнули в компании.

О происшествии

7 августа в пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС, что произошел залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Был создан оперативный штаб с участием сил и средств КТК.