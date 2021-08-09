Полицейские в Нижегородской области задержали мужчин, вырастивших 267 кустов марихуаны

ТАСС, 9 августа. Полицейские Нижегородской области задержали двух мужчин, которые выращивали плантации каннабиса. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Весной 2021 года двое мужчин посади семена каннабиса в биоразлагаемые горшки для рассады. После того, как семена дали всходы, они пересадили растения в почву. "При задержании указанных лиц павловскими полицейскими было изъято 267 кустов растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятые кусты являются наркосодержащим растением каннабис. В ходе проведенных обысков сотрудниками ОВД изъяты предметы и удобрения, используемые обвиняемыми для культивации марихуаны", - сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.