В Северной Осетии погибли девять человек из-за нехватки кислорода в больнице

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 августа. /ТАСС/. Девять человек с коронавирусом погибли в Северной Осетии из-за нехватки кислорода вследствие поломки оборудования в больнице, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

"Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице Владикавказа. Там сегодня произошла поломка кислородной системы", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в Республиканской клинической больнице скорой помощи. "Всего в реанимации находился 71 человек, не все из них были на кислороде", - добавили в ведомстве.

Как сообщил журналистам врио главы республики Сергей Меняйло, причиной поломки кислородной системы в медучреждении стал прорыв трубы под землей.

"Фактически произошел прорыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода. Прорыв трубы найден, сейчас будут раскапывать дальше и восстанавливать. Параллельно по резервной схеме была переключена линия подачи кислорода из резервных емкостей", - сказал Меняйло.

Врио главы региона также отметил, что власти намерены обеспечить кислородными станциями все больницы Северной Осетии.

"Выводы следующие: нам надо ставить везде кислородные станции, деньги через Минпромторг для нас выделены. Это станции, которые нас избавят от зависимости от подвоза кислорода. К сожалению, эти станции заказаны, в стадии изготовления, быстро мы их не поставим", - сказал Меняло.