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Пандемия COVID-19

Следователи начали проверку по факту гибели пациентов в больнице Владикавказа

По информации регионального управления СК, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом
© Ольга Смольская/ТАСС

ТАСС, 9 августа. Проверку по факту гибели девяти пациентов больницы Владикавказа после прорыва трубы подачи кислорода начали следователи. Об этом ТАСС сообщил представитель следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания Эдуард Гусов.

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"По сообщению о происшествии в клинической больнице скорой помощи Владикавказа, где, по предварительной информации, прорвало трубу системы подачи кислорода, следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания начата доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщил он.

В понедельник в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек. По данным врио главы республики Сергея Меняйло, причиной поломки кислородной системы в больнице стал прорыв трубы под землей. После инцидента пациенты больницы были переведены на резервное обеспечение кислородом.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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