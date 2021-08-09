Следователи начали проверку по факту гибели пациентов в больнице Владикавказа

ТАСС, 9 августа. Проверку по факту гибели девяти пациентов больницы Владикавказа после прорыва трубы подачи кислорода начали следователи. Об этом ТАСС сообщил представитель следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания Эдуард Гусов.

"По сообщению о происшествии в клинической больнице скорой помощи Владикавказа, где, по предварительной информации, прорвало трубу системы подачи кислорода, следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания начата доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщил он.

В понедельник в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек. По данным врио главы республики Сергея Меняйло, причиной поломки кислородной системы в больнице стал прорыв трубы под землей. После инцидента пациенты больницы были переведены на резервное обеспечение кислородом.