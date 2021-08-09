Суд под Калининградом отказался смягчить наказание экс-начальнику пермского ГУ ФСИН

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Багратионовский районный суд в Калининградской области отказал в удовлетворении просьбы о замене заключения в колонии на принудительные работы бывшему начальнику ГУ ФСИН по Пермскому краю Александру Соколову, отбывающему наказание за взятки в одной из колоний на территории Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде по итогам заседания, на котором была рассмотрена просьба.

"Постановлением Багратионовского районного суда в удовлетворении ходатайства Соколова о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания - принудительными работами - отказано. Постановление не вступило в законную силу", - сказали в суде.

18 сентября 2020 года Багратиновский районный суд по ходатайству Соколова постановил заменить ему неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком 5 лет 9 месяцев и 17 дней принудительными работами на этот же срок с удержанием с осужденного 10% из заработной платы в доход государства. Это решение было обжаловано прокуратурой области и отменено областным судом 3 декабря того же года. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Багратиновский суд в новом составе. В начале февраля текущего года Соколов отказался от своего ходатайства, но в конце июня обратился с ним в суд вновь.

С 2008 по 2012 год генерал-лейтенант Соколов (занимал должность главы ГУ ФСИН с 2007 по 2014 год) вместе со своим бывшим заместителем Олегом Бабенко и коммерсантом Владимиром Моховым предложил свое покровительство московскому бизнесмену Юрию Пескову, в этот период они получили от него $300 тыс. 8 июля 2016 года Дорогомиловский райсуд Москвы признал Соколова виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы. Бабенко также получил пять лет колонии, Мохов - четыре с половиной года. В апреле 2018 года Ленинский районный суд Перми вынес еще один приговор в отношении бывшего генерала - его признали виновным в получении взяток от предпринимателя Константина Беляева за оформление договоров на поставку различной продукции краевым учреждениям ФСИН.

Кроме того, следователи установили, что в 2012 году Соколов получил взятку в виде земельного участка площадью 0,5 га и стоимостью более 1,2 млн руб. за общее покровительство начальнику исправительной колонии №29 Андрею Лесничему. Своей вины Соколов не признал, с учетом приговора 2016 года бывшему главе ГУ ФСИН было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, штрафа в размере 3,3 млн рублей, а также лишения звания.