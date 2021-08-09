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Прокуратура организовала проверку по факту гибели пациентов в Северной Осетии

В результате происшествия погибли девять человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 августа. /ТАСС/. Прокуратура в Северной Осетии организовала проверку в связи с аварией в системе подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Прокуратурой республики организована проверка в связи с аварией в системе подачи кислорода пациентам c COVID-19 в Республиканская клинической больнице скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора республики Илья Иванов.

В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка исполнению требований законодательства об охране здоровья граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В понедельник в результате аварии в Республиканской клинической больнице скорой помощи Северной Осетии девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек. По данным врио главы республики Сергея Меняйло, причиной поломки кислородной системы в больнице стал прорыв трубы под землей.

 

 

Теги
РоссияСеверная Осетия
Пандемия COVID-19
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