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В районе прорыва кислородной трубы в больнице Владикавказа не проводили работы

Из-за нехватки кислорода в больнице погибли девять человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 августа. /ТАСС/. Никаких работ, способных вызвать прорыв трубы подачи кислорода в районной больнице Владикавказа в Северной Осетии, не проводилось. Об этом сообщил ТАСС в понедельник врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

"Труба шла под землей, никаких работ [которые могли бы повредить трубу] не велось", - сказал Тебиев.

Он добавил, что специалисты будут выяснять причины происшествия.

В понедельник в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек. По данным врио главы республики Сергея Меняйло, причиной поломки кислородной системы в больнице стал прорыв трубы под землей.

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