СК возбудил уголовное дело по факту гибели девяти пациентов в больнице Владикавказа

ТАСС, 9 августа. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту гибели девяти человек при прорыве трубы с кислородом в больнице Владикавказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания.

"По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи Владикавказа следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия - Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сообщили в СК в понедельник.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В понедельник произошел порыв трубы, по которой подавался кислород больным с коронавирусом в одной из больниц Северной Осетии. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек, из них 13 на инвазивной искусственной вентиляции легких, из этих 13 человек девять погибли.

В новость внесена правка (22:17 мск) - передается с уточнением источника информации в лиде.