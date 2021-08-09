Что известно о гибели пациентов в больнице Владикавказа

В понедельник в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода.

Что произошло

Инцидент произошел в клинической больнице Владикавказа. В реанимации учреждения находился 71 человек, из них 13 на инвазивнной искусственной вентиляции легких. Девять из них погибли из-за поломки системы обеспечения кислородом.

По информации властей, среди погибших восемь женщин и один мужчина. Им было от 47 до 85 лет. Все погибшие на момент аварии находились в реанимации в состоянии крайней степени тяжести.

Остальные пациенты отделения обеспечены кислородом за счет резервной системы. Каждый из них находится под наблюдением врачей. К больнице подвозят кислородные баллоны на случай отказа работы резервной системы.

Как заявил врио главы республиканского Минздрава Сослан Тебиев, врачи сделали все необходимое для спасения пациентов.

Каковы причины

Причиной поломки кислородной системы стал прорыв трубы под землей, сказал Меняйло. По его словам, "произошел прорыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода". Он добавил, что "прорыв трубы найден, сейчас будут раскапывать дальше и восстанавливать".

При этом, по словам врио министра здравоохранения региона, никаких работ, способных вызвать прорыв трубы подачи кислорода, не проводилось.

Что делают власти