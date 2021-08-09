Что известно о гибели пациентов в больнице Владикавказа

В понедельник в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода.
Что произошло
- Инцидент произошел в клинической больнице Владикавказа. В реанимации учреждения находился 71 человек, из них 13 на инвазивнной искусственной вентиляции легких. Девять из них погибли из-за поломки системы обеспечения кислородом.
- По информации властей, среди погибших восемь женщин и один мужчина. Им было от 47 до 85 лет. Все погибшие на момент аварии находились в реанимации в состоянии крайней степени тяжести.
- Остальные пациенты отделения обеспечены кислородом за счет резервной системы. Каждый из них находится под наблюдением врачей. К больнице подвозят кислородные баллоны на случай отказа работы резервной системы.
- Как заявил врио главы республиканского Минздрава Сослан Тебиев, врачи сделали все необходимое для спасения пациентов.
Каковы причины
- Причиной поломки кислородной системы стал прорыв трубы под землей, сказал Меняйло. По его словам, "произошел прорыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода". Он добавил, что "прорыв трубы найден, сейчас будут раскапывать дальше и восстанавливать".
- При этом, по словам врио министра здравоохранения региона, никаких работ, способных вызвать прорыв трубы подачи кислорода, не проводилось.
Что делают власти
- Во всех медучреждениях Северной Осетии проведут проверку состояния кислородных систем.
- Все больницы региона планируется обеспечить кислородными станциями. В регионе есть две мобильные кислородные станции.
- Минобороны, по словам Меняйло, окажет помощь с доставкой кислорода в больницу, если возникнет такая необходимость. Также после полуночи ожидается поставка первой партии кислорода из Краснодара.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"), проводятся следственные действия.
- Прокуратура организовала проверку инцидента.
- Во Владикавказ направились реаниматологи Федерального центра Минздрава, а также специалисты Росздравнадзора.