Женщине, не желавшей слезать с дерева в московском парке, грозит до 15 суток ареста

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Экоактивистке Ольге Кузьминой, которая залезла на одно из деревьев в Бабушкинском парке Москвы и не желала оттуда слезать, грозит 15 суток ареста за неповиновение требованиям полицейского. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Сергей Тельнов.

"На Кузьмину составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение требованию сотрудника полиции"), по ней моей доверительнице грозит до 15 сток административного ареста. Ее оставляют на ночь в отделе полиции", - сказал защитник.

По его словам, полицейские также хотят оформить в отношении Кузьминой протокол по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Ранее в понедельник сообщалось, что женщина залезла на верхушку дерева в парке на улице Менжинского в Москве и игнорирует призывы полиции и сотрудников МЧС слезть с него. По информации различных Telegram-каналов, таким образом женщина протестовала против строительства дома около парка. Женщину сняли с дерева с помощью пожарной лестницы, после чего сотрудники полиции увезли ее в отделение. В руках у нее был арбалет, однако он находился в чехле.